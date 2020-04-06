القبض على اسرة باعت طفلها في العاصمة بغداد (صورة)

2020/04/06 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية العراقية، يوم الاثنين، عن القاء القبض على اسرة باعت طفلا لها في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية مكافحة اجرام بغداد تابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية ورد لـشفق نيوز، أن "قوة من مكتب (الشعب) في المديرية تمكنت من القاء القبض على اربع متهمين وهم رجلان وامرأتان".

وأوضح البيان أن "والدي أحد الاطفال الذي يبلغ من العمر (٥اشهر) قاما ببيعه لامرأة اخرى عن طريق احد الاشخاص بمبلغ (خمسمائة الف دينار عراقي) وبعد فترة ارادا استرجاعه منها الا انها رفضت فما كان منهما الا ان قاما بتسجيل اخبار بخطفه".

وتابع أنه "عند التحقيق معهما والتعامل بمهنية عالية من قبل كادر مكتب مكافحة اجرام الشعب اعترفا ببيعه ، وتم تدوين اقوال المتهمين الاربعة وعرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٥) من قانون الاتجار بالبشر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى المحكمة المختصة".

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