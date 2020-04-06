مدافع سان جيرمان على اعتاب الانضمام الى دورتموند

2020/04/06 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي بوروسيا دورتموند، هو الأقرب لضم أحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت صحيفة “le10sport” الفرنسية أن “توماس مونييه سيرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، مجانًا، حيث سينتهي عقده العام الجاري”.وأشارت إلى أن “بوروسيا دورتموند هو النادي الأقرب للحصول على خدمات مونييه، في فترة […]

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