وزير الصحة: اقليم كوردستان يواجه خطرا كبيرا وكارثة انسانية

2020/04/06 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاثنين من خطر محدق بالاقليم جراء اتساع تفشي فيروس كورنا المستجد.

وقال الوزير في تصريح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان "اقليم كوردستان يواجه خطرا كبيرا وكارثة انسانية".

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