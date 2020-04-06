خلية الازمة تحدد سقفا لعدد المصابين بكورونا في العراق: بعدها نفقد السيطرة

2020/04/06 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، من فقدان العراق السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لـشفق نيوز، أن "نسبة الاصابات بفيروس كورونا في العراق مقبولة ضمن خدمات وتحمل والطاقة الاستيعابية لوزارة الصحة".

وأضاف أننا "نتخوف من تسجيل أكثر من 100 إصابة يوميا، وإذا حدث ذلك فإن الأمور ستخرج عن إمكانية وزارة الصحة وسنفقد السيطرة بتسجيل أكثر من خمسة ألاف إصابة بفيروس كورونا".

ودعا الموسوي الأجهزة الأمنية والمواطنين إلى "الالتزام بالحظر الصحي وتطبيق توجيهات وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما رفع مجموع الإصابات إلى ٩٦١، والوفيات ٦١، وحالات الشفاء ٢٧٩.

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