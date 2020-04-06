تحالف الفتح يصدر بياناً بشأن ’’قصف البرجسية’’ في البصرة ويدعو لتوفير بيئة آمنة للشركات

2020/04/06 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر تحالف الفتح، الذي تزعمه هادي العامري، الاثنين (06 نيسان 2020)، بياناً بشأن القصف الذي استهدف ...





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