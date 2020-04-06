نائب عنه: تحالف سائرون سيصوت بكامل نوابه لصالح الزرفي إذا عقدت جلسة منح الثقة

2020/04/06 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن كتلة سائرون البرلمانية، علي سعدون اللامي، الاثنين (06 نيسان 2020)، موقف تحالفه من التص...





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