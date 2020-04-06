اجرام بغداد تقبض على شخصين باعا طفلهما وسجلا اخباراً باختطافه

2020/04/06 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الإثنين، القبض على شخصين باعا طفلهما وسجلا اخباراً باختطافه.

وذكر إعلام المكافحة، في بيان، أن "قوة من مكتب (الشعب) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربع متهمين وهم رجلان وامرأتان".

واوضح: "حيث قام والدا احد الاطفال الذي يبلغ من العمر (5 اشهر) ببيعه لامرأة اخرى عن طريق احد الاشخاص بمبلغ (خمسمائة الف دينار عراقي) وبعد فترة ارادا استرجاعه منها، الا انها رفضت فما كان منهما إلا ان قاما بتسجيل اخبار بخطفه".

واردف: "وعند التحقيق معهما والتعامل بمهنية عالية من قبل كادر مكتب مكافحة اجرام الشعب اعترفا ببيعه، وتم تدوين اقوال المتهمين الاربعة وعرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة (5) من قانون الاتجار بالبشر".

واشار الى "اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى المحكمة المختصة".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين (06 نيسان 2020)، اعطاء الضوء الاخضر لاعتقال دعاة كسر حظر التجوال في المحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل فوري.

وقال مدير إعلام القيادة العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-بغداد

نفذت قيادة القوة الجوية، الإثنين، واجباً إلى الصين لجلب مستلزمات طبية تساعد في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت القيادة، في بيان، أنها "نفذت واجباً الى جمهورية الصين الشعبية، لجلب اجهزة ومستلزمات طبية للمساهمة في مكافحة وباء فا

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، الاثنين (06 نيسان 2020)، عن فرض اجراءات مشددة في ناحية شمال شرقي المحافظة لمنع حصول انهيار أمني بسبب النزاعات العشائرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الأمنية فرضت إجراءات مشد

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