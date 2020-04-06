2020/04/06 | 13:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: ارسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق بالخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 13:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: ارسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق بالخارج) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: ارسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).