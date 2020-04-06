الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير وتوعية واسعة في قضاء الطوز

2020/04/06 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة محور الشمال للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، حملة تعفير وتوعية واسعة في قضاء طوز خورماتو للوقاية من فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “الفرق التخصصية للقيادة شرعت بحملة تعفير وتوعية واسعة لتطهير احياء طوز خورماتو”.وأضاف البيان، أن “الحملة رافقتها إرشادات صحية وتوجيهات لتوعية وتنبيه المواطنين إلى ضرورة الوقاية […]

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