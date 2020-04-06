علماء: القلق المزمن يغير دماغ الإنسان

2020/04/06 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد العلماء إن الإنسان حين يتعرض إلى قلق وتوتر بشكل دائم فهما يؤديان إلى حدوث التهابات في الجسم، وبدوره الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.من المعلوم أن القلق له تأثير سلبي للغاية على صحة الإنسان، ولكن أثبت الخبراء أنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض جسدية ونفسية خطيرة.وأثبت العلماء الآن أن القلق يؤثر سلبا […]

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