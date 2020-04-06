2020/04/06 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد أصدرت محكمة جنايات كركوك التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية قرارا بالافراج عن ٦ متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنه ٢٠٠٥.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أنه ” بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فقد تشكلت اليوم الأحد محكمة جنايات كركوك الهيئة الأولى […]
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وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أنه ” بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فقد تشكلت اليوم الأحد محكمة جنايات كركوك الهيئة الأولى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفراج عن ٦ متهمين بالارهاب لعدم كفاية الأدلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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