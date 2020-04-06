2020/04/06 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت محكمة جنايات كركوك التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية قرارا بالافراج عن ٦ متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنه ٢٠٠٥.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أنه ” بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فقد تشكلت اليوم الأحد محكمة جنايات كركوك الهيئة الأولى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفراج عن ٦ متهمين بالارهاب لعدم كفاية الأدلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإفراج عن ٦ متهمين بالارهاب لعدم كفاية الأدلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).