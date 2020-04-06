وزارة الصناعة تتحدث عن انتاج كمامات نانوية وأجهزة تنفس اصطناعي وروبوتات “طبية”!

2020/04/06 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، البدء بصناعة الكمامة النانوية خلال الأسبوع الجاري، فيما أكدت أنها ستعلن عن مفاجأة بتصنيع أجهزة طبية في الأيام القادمة.وقال المستشار العلمي للوزارة عمار عبد لله الجنابي في تصريحات صحفية، إن “الوزارة بصدد صناعة كمامات نانوية خلال الأسبوع الجاري”، مؤكداً أن “خلية الأزمة العلمية ستزف بشرى […]

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