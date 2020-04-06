حصيلة كورونا السياسية.. جيمس زغبي

2020/04/06 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيمس زغبي حصدت أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حصيلة بشرية واقتصادية في كل مكان بالولايات المتحدة الأميركية.وقد تكون لها أيضاً تأثيراتها على أحزابنا السياسية وعمليتنا الانتخابية التي تعاني أصلا من ضعف.فقد أفادت أنباء أن «الحزب الديمقراطي» قرر تأجيل مؤتمره القومي إلى منتصف أغسطس، بدلا من منتصف يوليو، بسبب المخاوف […]

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