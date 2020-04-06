القوات الأميركية تعلن حالة طوارئ صحية بقواعدها في اليابان

2020/04/06 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوات الأميركية في اليابان اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر، اليوم الإثنين، حالة طوارئ صحية عامة في قواعد القوات العسكرية بمنطقة كانتو في شرق اليابان، التي تشمل طوكيو، والتي شهدت قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال شنايدر في بيان، إنه “بسبب الزيادة المطردة في حالات كوفيد 19 بمنطقة طوكيو، أعلنت حالة طوارئ صحية عامة […]

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