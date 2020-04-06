كم يعيش كورونا على الكمامات والأسطح المختلفة

2020/04/06 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درست مجموعة من الخبراء من جامعة هونغ كونغ والمعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة مدة بقاء الفيروس على الأوراق النقدية والأقمشة والخشب والزجاج.وبينت الدراسة المنشورة في مجلة “لانسيت”، أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الكمامات مدة أسبوع.ووفقا لنتائج التجارب التي أجريت في درجة حرارة الغرفة، أن الفيروس يبقى على الأوراق والمناديل مدة ثلاث […]

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