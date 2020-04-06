2020/04/06 | 14:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية النيابية توضح بشأن العام الدراسي وامكانية بدء الدوام في الصيف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية توضح بشأن العام الدراسي وامكانية بدء الدوام في الصيف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية توضح بشأن العام الدراسي وامكانية بدء الدوام في الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).