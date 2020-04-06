تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة شفاء في البصرة وواسط

2020/04/06 | 14:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد سجلت محافظتا البصرة وواسط، اليوم الاثنين، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا و13 حالة شفاء.وأعلنت خلية الازمة في البصرة، في بيان "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى "تماثل عشرة حالات اخرى للشفاء".بدورها قالت دائرة صحة واسط، إنه "تم شفاء ثلاث حالات من فايروس كورونا والمتبقي حالة واحدة فقط".

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