الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: لا جلسة للبرلمان قبل اعتذار الزرفي من التكليف

2020/04/06 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عبد الامير التعيبان، الى ان جلسة البرلمان لن تعقد قبل ان يعتذر الزرفي من التكليف.وقال التعيبان في حديث مقتضب لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “مجلس النواب لا يمكن ان يعقد جلسة في الوقت الحالي قبل ان ينسحب عدنان الزرفي من التكليف لمنصب رئاسة الوزراء”.يشار الى ان القانوني […]

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