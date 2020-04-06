إصابات كورونا في إيران تتخطى الـ60 ألفا وتسجيل 136 وفاة جديدة

2020/04/06 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 60 ألفا، مشيرة إلى تسجيل 136 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إنه "تم تسجيل 2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60500".

وأضاف أنه "تم تسجيل 136 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 3739"، مشيرا إلى "ارتفاع عدد المتعافين من الاصابة بفيروس كورونا الى 24236 شخصا".

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