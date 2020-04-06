تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة و13 حالة شفاء في البصرة و واسط

2020/04/06 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظتا البصرة وواسط، يوم الاثنين، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و13 حالة شفاء.

وأعلنت دائرة صحة البصرة ، في بيان "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى "تماثل عشرة حالات اخرى للشفاء".

وأشارت الدائرة إلى "تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا"، موضحة أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية وصل حتى الان الى 141 حالة، منها 80 حالة قيد العلاج بينما تم شفاء 48 مصاب وتوفى 13 شخص بالوباء".

بدورها قالت دائرة صحة واسط، إنه "تم شفاء ثلاث حالات من فايروس كورونا والمتبقي حالة واحدة فقط".

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