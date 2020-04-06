عمليات البادية والجزيرة تنفي تعرض قاعدة ’’عين الأسد’’ لاستهداف صاروخي

2020/04/06 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات البادية والجزيرة غرب محافظة الأنبار، الأثنين (6 نيسان 2020)، تعرض قاعدة "عين الأسد" لأستهداف صاروخي.

يتبع.



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بغداداليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات كركوك التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية، الأثنين (6 نيسان 2020)، قرارا بالافراج عن ٦ متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنه ٢٠٠٥.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الإثنين، القبض على شخصين باعا طفلهما وسجلا اخباراً باختطافه.

وذكر إعلام المكافحة، في بيان، أن "قوة من مكتب (الشعب) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وز

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين (06 نيسان 2020)، اعطاء الضوء الاخضر لاعتقال دعاة كسر حظر التجوال في المحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل فوري.

وقال مدير إعلام القيادة العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

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