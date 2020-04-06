تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا في البصرة

2020/04/06 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاثنين (06 نيسان 2020)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فايروس كورون...





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