النقل تصدر تقريراً حول هزة أرضية ضربت قضاء كلار بالسليمانية

2020/04/06 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، الإثنين، تقريراً حول هزة أرضية ضربت قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وذكرت الهيأة في بيان، أنها سجلت "حدوث هزة أرضية عند الساعة 10،56،36 بالتوقيت المحلي في قضاء كلار محافظة السليمانية".

وبينت أن "قوتها بلغت (4،1) درجة على مقياس رختر"، مشيرة الى أن "المواطنين شعروا بها، شعورا قويا في جنوب قضاء خانقين وكلار وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من حدوث الهزة".

ووجهت "المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة"، حاثة على "الالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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وذكر بيان صحفي للشركة، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ال

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