فرنسا تتوقع حدوث أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية

2020/04/06 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير مالية فرنسا، الاثنين، إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2 بالمئة الذي شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال الوزير برونو لومير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل في 2009.



يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها."

أشارت تقديرات الحكومة الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش واحدا بالمئة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.

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