الخارجية تتكفل بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج

2020/04/06 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، تكفلها بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سفارت العارق في الخارج ستقوم بتسليم المبالغ إلى العراقيين العالقين".

ودعت الوزارة "ذوي العالقين إلى مراجعة مقرها لتسليم المبلغ واكمال الإجراءات"، مبينة أن "الحد الأعلى للمبلغ المرسل هو 3000 دولار فقط لكل فرد".

وأكد الصحاف أن "سفارات العراق وبعثاته تتكفل بإيصال المؤن الغذائية لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين"، مشيراً إلى أن "سفارات العراق وبعثاته في الخارج هي بيوت العراقيين".

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