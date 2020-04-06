قطاع الطيران يواصل الخسائر.. سماء دولة أوروبية تخلو تمامًا من حركة الطائرات(صورة)

2020/04/06 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر موقع فلاي رادار المتخصص بحركة الطيران الجوي، اليوم الاثنين، خارطة مصورة من سماء أوكرانيا حيث تبدو فارغة تمامًا من حركة الطيران بسبب كوفيد 19 وتوقف أغلب المطارات واقتصار حركة الطيران فقط على نقل المستلزمات الطبية والأشخاص العالقين في الدول.Airspace over Ukraine is completely empty.pic.twitter.com/K3UUbPnEbO — Flightradar24 (@flightradar24) April […]

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