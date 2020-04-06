شاهد: الحيوانات تجد فرصتها في الشوارع بعد خلوها من البشر.. خراف تقتحم حديقة وتلهو بالألعاب!

2020/04/06 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استغلت مجموعة خراف خلو الشوارع والحدائق العامة من البشر، لتمارس نشاطاتها بحرية دون مضايقات من البشر.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” مجموعة خراف وهي تقتحم إحدى الحدائق العامة لتلهو بالألعاب المتواجدة في الحديقة بعد خلو الحدائق والشوارع من البشر.

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