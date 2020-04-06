المعابر تدر ملايين الدولارات شهرياً على “هيئة تحرير الشام”، و”كورونا” يزيد الأرباح

2020/04/06 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن بدأت “هيئة تحرير الشام” بفرض نفوذها العسكري على محافظة إدلب وريفها، ركزت اهتمامها بشكل كبير على المعابر الحدودية والحواجز الداخلية التي تقع ضمن سيطرتها، والتي تؤمن مدخولاً مادياً […]

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