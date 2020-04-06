قيادي بحشد الانبارلـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تشن حملة هي الاوسع لتطهير المناطق الصحراوية وصولا الى الموصل

2020/04/06 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية شرعت بحملة هي الاوسع للتطهير المناطق الصحراوية وصولا الى حدود محافظة الموصل .وقال السمرمد في حديث لـ”العهد نيوز” ان” قوات من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة […]

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