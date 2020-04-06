ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران إلى 3739 وعدد المصابين يصل إلى 60500 شخصا

2020/04/06 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا في ايران، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد الإصابات والوفيات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور خلال مؤتمر صحفي، ان الجهات الصحية سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مئة وست وثلاثين حالة وفاة جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسع وثلاثين حالة، إضافة إلى تسجيل الفين ومائتين واربع وسبعين إصابة، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء ظهور الفيروس في ايران إلى ستين الفا وخمسمائة شخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعافي أكثر من أربعة وعشرين من المصابين بالفيروس.

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