كورونا يواصل حصد أرواح الإسبان ويرفع عدد ضحاياه إلى13055 حالة وفاة

2020/04/06 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت الاحصائيات التي نشرتها الجهات الصحية في اسبانيا، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد ضحايا فيروس كورونا.

وكشفت أحدث إحصائية رسمية عن تسجيل أربعمائة واربع عشرة حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد الوفيات إلى ثلاثة عشر الفا وخمسة وخمسين شخصا، إضافة الى تسجيل ثلاثة آلاف وثلاثمائة وست وثمانين إصابة أخرى، ليرتفع بذلك عدد للمصابين إلى مئة وخمسة وثلاثين الفا واثنين وثلاثين شخصا، مقابل تماثل أكثر من أربعين الف مصاب للشفاء.

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