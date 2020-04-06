فرض الحجر الصحي على قرية في قضاء سوران

2020/04/06 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- أربيل فرضت السلطات المحلية في قضاء سوران بمحافظة أربيل، اليوم الاثنين، الحجر الصحي على قرية ضمن جهودها لمكافحة تفشي فايروس كورونا.وقال مصدر طبي، إن “السلطات المحلية في محافظة اربيل فرضت، اليوم، الحجر الصحي على قرية ” سنخيلان” التابعة لبلدة سيدكان في قضاء سوران”.وأضاف المصدر، أن “القرار يأتي بعد اصابة امراة وطفلين من القرية […]

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