وزارة الخارجية تتكفل إرسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج

2020/04/06 | 14:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين ، عزمها مبالغ مالية ومؤن غذائية لرعاياها في الخارج مع انتشار فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصَحّاف في بيان تلقته وكالة صدى “نتكفل بارسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج”.وأضاف أنه “سيتم ايصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج”، مبيناً: “على ذوي

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