سعيد الوجاني - العفو الملكي

2020/04/06 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني بذرائع مختلفة مثل الاكتظاظ الذي تعاني منه سجون المملكة السعيدة ، استغل النظام قضية وحْش كرونا ، ليعلن في سابقة كانت منتظرة ، إلاّ من عميت بصيرته ، او كان يُمني نفسه بأحلام اليقظة ، العفو ، سمّاه استثنائيا ، عن 5654 سجينا كلهم من سجناء الحق العام ، وضمنهم بعض مسجوني الحركة التكفيرية / السلفية الذين اعلنوا ثوبتهم بعد المراجعات التي قاموا بها بتعليمات مشروطة من قبل النظام ، أي ربط إمكانية ، وأكرر إم......

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