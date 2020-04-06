كثرت السيناريوهات والـــ

2020/04/06 | 14:42 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشفت الاستخبارات البريطانية سيناريو آخر يمكن أن يفسر كيف ظهر فيروس كورونا ووفقا له، من المحتمل أنه حدث تسرب في مختبر صيني ما تسبب في انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك لم تستبعد المخابرات انتقال العدوى من الحيوانات، بحسب صحيفة ديلي ميل

ويلاحظ أن هناك مختبران على الأقل في مدينة ووهان ال...

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