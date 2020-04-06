2020/04/06 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الكويت، اليوم الإثنين، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن “الـ 109 إصابات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى 665 حالة”.وأضاف السند، أن “هناك ثماني حالات مرتبطة بالسفر منها خمس لمواطنين كويتيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تعلن تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تعلن تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).