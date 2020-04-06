حالات الانتحار تصب نحو الإزدياد في مخيمات النازحين وذلك مع إطالة حياة النزوح

2020/04/06 | 14:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين مضى أكثر من ستة أعوام على الإبادة الجماعية الايزيدية الأخيرة في شنكال ونزوح الأهالي إلى إقليم كردستان، هذا ومع إطالة حياة النزوح, قد إزدادت حالات الإنتحار والأمراض النفسية لدى النازحين.“هاشم خليل”, وهوايزيدي يسكن إحدى مخيمات النازحين بمحافظة دهوك, قال لـ “ايزيدي 24″، إن “الوضع الذي نمر به في …

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