صحة كربلاء تُعلن شِفاء 4 إصابات بكُورونا المُستَجد في المحافظة

2020/04/06 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة، الإثنين، شفِاء ( 4 ) حالات إصابة بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه ” تم ، اليوم ، تماثُل ( 4 ) مُصابين ( ذكرين وإُنثيين ) ب‍فيروس كُورونا للشفاء ، تراوحت أعمارهُم بين ( 49 _ […]

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