لاعبو امانة بغداد يواصل التدريبات في منازلهم

2020/04/06 | 14:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يواصل لاعبو امانة بغداد، اليوم الاثنين، تدريباتهم في منازلهم بعد توقف منافسات دوري الكرة بسبب فيروس كورونا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي فيديو لتدريبات اللاعبين في منازلهم بسبب عدم قدرته على اجراء التمارين الجماعية.

واكد النادي ان "الكادر التدريبي للفريق يتواصل مع اللاعبين لمتابعة تدريباتهم".

واعلن اتحاد الكرة عن تأجيل دوري الكرة لحين القضاء على فيروس كورونا.

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