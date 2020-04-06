وزارة الشباب والرياضة تطلق نافذة الكترونية للتواصل مع المستثمرين والمواطنين

2020/04/06 | 14:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أطلقت دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي في وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع دائرة الرعاية العلمية، النافذة الالكترونية للتواصل عبر الانترنيت.

وقال مدير عام الدائرة علي شمس الدين، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة احمد رياض، وخلية الأزمة بوجوب تقديم أفضل الخدمات في هذا الظرف الصعب وتطبيق الحظر الوبائي جراء انتشار وباء كورونا، فقد شرعت الدائرة بإطلاق النافذة الالكترونية للتواصل عبر الانترنيت وديمومة العمل عن بعد من خلال تقديم الخدمات المميزة عبر هذه النافذة التي ستكون حلقة الوصل بين الدائرة والمواطن".

وأضاف ان "موظفي دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي سيتكفلون بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تردهم عن طريق النافذة الالكترونية من المواطنين أو المستثمرين بشأن إي معاملة أو إجراء، وسيتم إدراج هذه المعلومات الكترونيا ومن ثم تهيئة الأجوبة خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة لتكون في متناول المواطن أو المستثمر".

وبين مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي ان "الهدف من استحداث هذه النافذة التخفيف عن كاهل المواطن أو المستثمر بسبب تطبيق الحظر الوقائي وعدم إمكانية التواصل بشكل مباشر في مقر الدائرة".

وتابع "ارتأينا أن تكون هذه النافذة هي قناة للتواصل وتقديم أفضل الخدمات عن مهام الدائرة التي تختص في استثمار المشاريع الشبابية والرياضية، فضلا عن تطوير حزمة من الخدمات الالكترونية الحكومية والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة وتبسيط الإجراءات عبر نافذة موحدة للخدمات عبر البوابة الالكترونية، وتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية مع تبني أساليب التحول الشامل في تطبيق الحكومة الالكترونية، وتقديم الخدمات المتطورة لرفع مستوى كفاءة العمل".

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