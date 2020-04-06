الكرملين: بوتين لا ينوي التواصل مع ترامب بخصوص وضع أسواق النفط

2020/04/06 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينوي في الوقت الحالي التواصل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص الوضع الحالي لأسواق النفط العالمية.

وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "في الوقت الحالي، لا يخطط الرئيس الروسي للقيام بذلك"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينوي خلال الأسبوع الجاري التواصل مع الرياض بخصوص وضع أسواق النفط الحالي".

وأكد انه "لا، لم نخطط للاتصال.



لكني أكرر مرة أخرى، الترتيبات للاتصالات الهاتفية تجري بسرعة كبيرة، وإذا لزم الأمر، يتم إجراؤها على الفور".

وانهارت أسعار النفط العالمية في أوائل آذار وذلك بسبب عدم قدرة "أوبك+"، على التوافق، إما على تغيير معايير الاتفاقية لخفض إنتاج النفط أو تمديدها.



وهكذا، منذ 1 نيسان، لم يلتزم أي من المشاركين بالحد من استخراج المواد النفطية.

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