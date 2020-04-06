مصر تعلن شفاء 3 مصابين من فيروس كورونا

2020/04/06 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وكيل وزارة الصحة المصرية، أحمد حسن أبو هاشم، اليوم الاثنين، شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل الصحي.

وأوضح أبو هاشم، أن "إحدى الحالات الثلاث، من الطاقم الطبي بمستشفى مدينة بورفؤاد وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية وشفائهم من الإصابة بالفيروس، موضحا أنه تم خروج حالة خلال اليومين السابقين، وبذلك يصبح العدد الإجمالي 4 حالات تحولت نتائج التحاليل المعملية لهم مرتين متتاليتين من إيجابية إلى سلبية".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 1070 إصابة، بينها 71 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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