2020/04/06 | 14:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاتصالات للمربد: مشروع الكابل الضوئي حقيقي لكن التظاهرات واستقالة الحكومة أجلت إعلانه للإستثمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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