بيسكوف: الرئيس الروسي لا ينوي التواصل مع ترامب بشأن أزمة النفط العالمية

2020/04/06 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ،الاثنين (6 نيسان 2020) أن الرئيس الروسي...





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