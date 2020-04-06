ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية في كمرك أم قصر الشمالي

2020/04/06 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الاثنين (06 نيسان 2020)، بإقدام مجموعة مسلحة على اقتحام مقر شركة لإنتاج بيض المائدة في محافظة بابل، واعتدت على العاملين، إضافة الى قيامها باحتجاز الانتاج.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الاثنين، انحسار اعداد الاصابات بفيروس كورونا في العراق، بعد ارتفاع درجات الحرارة.

وقال نوار في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "تقديراتي الشخصية التي ربما غير مبنية على أ

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، الإثنين، تقريراً حول هزة أرضية ضربت قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وذكرت الهيأة في بيان، أنها سجلت "حدوث هزة أرضية عند الساعة 10،56،36 بالتوقيت المحلي ف

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