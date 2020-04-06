مجموعة مسلحة تقتحم شركة إنتاج البيض في بابل

2020/04/06 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقتحمت مجموعة مسلحة شركة لإنتاج بيض المائدة في بابل واحتجزت الانتاج بعد الاعتداء على العاملين.وقالت وزارة الزراعة إن “مجموعة مسلحة اقتحمت بسيارات غير مرقمة مقر شركة الفيحاء لإنتاج بيض المائدة في بابل وتعتدي على العاملين فيها وتحتجز الإنتاج”.يتبع..

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