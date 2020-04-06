إيني: الهجوم الصاروخي في العراق بعيد نسبيا عن موقع عمل الشركة

2020/04/06 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني، الاثنين، إن صواريخ سقطت في جنوب العراق على مسافة من حقل الزبير الذي تعمل به الشركة هناك وإن العمليات مستمرة.

وقالت متحدثة باسم إيني "جميع العاملين في الحقل بخير والإنتاج لم يتأثر."

سقط ثلاثة صواريخ، ‬الاثنين، قرب موقع شركة خدمات النفط الأمريكية هاليبرتون في البصرة، دون إلحاق أي خسائر بشرية، حسبما ذكره الجيش العراقي في وقت سابق يوم الاثنين.

وقالت المتحدث باسم إيني "كان الحادث بعيدا نسبيا عن موقعنا."

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