2020/04/06 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلاء سبيل 3676 موقوفاً ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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