نائب عن القوى يكشف حقيقة تبرعه بمبالغ مالية الى الأردن

2020/04/06 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف عضو مجلس النواب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، اليوم الاثنين، حقيقة تبرعه بمبالغ مالية الى الأردن.

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