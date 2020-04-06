وزير صحة كردستان: الاقليم يواجه كارثة انسانية

2020/04/06 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]حذر وزير صحة اقليم كردستان، سامان البرزنجي، اليوم الاثنين، من خطر محدق بالاقليم جراء اتساع تفشي فيروس كورنا المستجد.

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